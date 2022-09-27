Абрамов Максим Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Максим Трофимович

Абрамов Максим Трофимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Абрамов Максим Трофимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, Ильинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.