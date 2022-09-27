Старцев Иван Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарцев Иван Павл.

Старцев Иван Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Старцев Иван Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Богородицкий уезд, Болотовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.