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Пастушенко Фока Анд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пастушенко Фока Анд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Гофнунгстальская д.Горьево

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