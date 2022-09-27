Квашенкин Степан Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвашенкин Степан Никитин

Квашенкин Степан Никитин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Квашенкин Степан Никитин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.