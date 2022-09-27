Тысоглуб Афан. Викен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТысоглуб Афан. Викен.

Тысоглуб Афан. Викен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тысоглуб Афан. Викен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Нолинский уезд, Богородской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.