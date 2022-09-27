Кундман Анс Микел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКундман Анс Микел.

Кундман Анс Микел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кундман Анс Микел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Туккумский уезд, ус. Кацен.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.