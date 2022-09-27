Мешалкин Анд. Лавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМешалкин Анд. Лавр.

Мешалкин Анд. Лавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мешалкин Анд. Лавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Козельский уезд, с. Велика

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.