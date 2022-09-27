Мясоедов Василий Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясоедов Василий Фролович

Мясоедов Василий Фролович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мясоедов Василий Фролович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Чудиновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.