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Степанов Осип Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степанов Осип Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Пронкинск., с. Сарны

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