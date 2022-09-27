Бусыгин Пав. Савел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБусыгин Пав. Савел.

Бусыгин Пав. Савел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бусыгин Пав. Савел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Архангел., д. Богатыни

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.