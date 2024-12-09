Коваленко Наум Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Наум Семенович

Коваленко Наум Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коваленко Наум Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Гельмязовской, с. Гельмязово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.