Клементьев Митроф. Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлементьев Митроф. Никитин

Клементьев Митроф. Никитин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клементьев Митроф. Никитин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Венёвский уезд, Клинской, с. Мишено

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.