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Селищев Вас. Оомин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Селищев Вас. Оомин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Ерзовск., д. Орловка.

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