Зайцев Мих. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Мих. Никол.

Зайцев Мих. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зайцев Мих. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбновск., д. Житково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.