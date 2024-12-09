Бобылев Иван Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобылев Иван Иван.

Бобылев Иван Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бобылев Иван Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, г. Жиздра

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.