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Павлов Александр Данилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Павлов Александр Данилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Шевалдовская

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