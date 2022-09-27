Стасов Сергей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтасов Сергей Федорович

Стасов Сергей Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стасов Сергей Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Царёвский уезд, Рахинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.