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Гегечиори Илья Самс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гегечиори Илья Самс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Сухумский округ, Н.-Гальской

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