Красильников Вас. Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильников Вас. Иванов

Красильников Вас. Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Красильников Вас. Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Тульский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.