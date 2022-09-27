Крылов Иван Харит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Иван Харит.

Крылов Иван Харит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крылов Иван Харит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Красковской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.