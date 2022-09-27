Борисенко Григ. Сид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисенко Григ. Сид.

Борисенко Григ. Сид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борисенко Григ. Сид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Речицкий уезд, Юревичской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.