Потребник Рахмель Мовшев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотребник Рахмель Мовшев

Потребник Рахмель Мовшев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Потребник Рахмель Мовшев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Пинский уезд, Святовольской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.