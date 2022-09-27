Пынтя Василий Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПынтя Василий Тимоф.

Пынтя Василий Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пынтя Василий Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, Збиройской, д. Макареш.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.