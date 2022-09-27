Клоковский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлоковский Александр

Клоковский Александр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клоковский Александр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Надпорожская, д. Клоково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.