Царинный Вас. Захар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаринный Вас. Захар.

Царинный Вас. Захар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Царинный Вас. Захар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Лохвицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.