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Гогис Александр Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гогис Александр Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Новоалександровский уезд, Антоленской

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