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Бобарев Федор Ксеноф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бобарев Федор Ксеноф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Суджанский уезд, Косторлянской.

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