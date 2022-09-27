Соколов Вас. Владим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Вас. Владим.

Соколов Вас. Владим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соколов Вас. Владим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Макаровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.