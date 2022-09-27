Кислицын Василий Степан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицын Василий Степан.

Кислицын Василий Степан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кислицын Василий Степан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Камешницкой, д. Мартыново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.