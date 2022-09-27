Колешкин Марк Степан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолешкин Марк Степан.

Колешкин Марк Степан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колешкин Марк Степан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Чумышской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.