Глотов Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлотов Василий Яковлевич

Глотов Василий Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Глотов Василий Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Каменская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.