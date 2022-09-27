Шаптала Прок. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаптала Прок. Ефим.

Шаптала Прок. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шаптала Прок. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, Гряковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.