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Онищенко Илья Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Онищенко Илья Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд

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