Рогожнин Терент. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогожнин Терент. Иван.

Рогожнин Терент. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рогожнин Терент. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Буранской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.