Коваленко Иван Яков. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Иван Яков.

Коваленко Иван Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коваленко Иван Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Маячинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.