Балашов Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашов Василий Федоров

Балашов Василий Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Балашов Василий Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, с.Строем

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.