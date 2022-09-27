Меньшиков Федор Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньшиков Федор Александров

Меньшиков Федор Александров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Меньшиков Федор Александров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Мосальский уезд, д. Неручъ-Луговая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.