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Федотов Василий Евгеньевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федотов Василий Евгеньевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Карсунский уезд, д.Ермолаево

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