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Клепак Егор Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клепак Егор Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Невельский уезд, Шалаховск., д. Денисово

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