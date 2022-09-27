Шолохов Дмитрий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШолохов Дмитрий Ефимович

Шолохов Дмитрий Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шолохов Дмитрий Ефимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Алтыновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.