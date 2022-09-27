Солдатов Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатов Василий Федоров

Солдатов Василий Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Солдатов Василий Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Тумской, с. Н. Провосл.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.