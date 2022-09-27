Севаченко Никита Матв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеваченко Никита Матв.

Севаченко Никита Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Севаченко Никита Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, с. Оцулинскаго

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.