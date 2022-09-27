Тарасов Леонтий Сид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Леонтий Сид.

Тарасов Леонтий Сид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тарасов Леонтий Сид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Шабской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.