Большаков Владим. Платонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшаков Владим. Платонов

Большаков Владим. Платонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Большаков Владим. Платонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Велико-Порожская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.