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Березкин Ник. Автон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Березкин Ник. Автон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Лукинской, Путилово

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