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Морев Семен Анан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Морев Семен Анан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Моложский уезд, Покровоситской в.

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