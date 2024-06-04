Луничкин Иван Евд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуничкин Иван Евд.

Луничкин Иван Евд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Луничкин Иван Евд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Сумароковской, с. Засечнаго

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close