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Мастабаев Алексей Дмитриев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мастабаев Алексей Дмитриев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, д. Новые-Бабовичи

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