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Эрлих Хиля Меер Ицков Левзеров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Эрлих Хиля Меер Ицков Левзеров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Варшавское генерал-губернаторство, Калишская губерния, г. Озюрков, мещанин города

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