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Терехин Александр Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Терехин Александр Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Колоденской.

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